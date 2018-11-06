بايرن ميونيخ يفتقد روبن وتياغو أمام أيك أثينا

وستبعد الإصابة الجناح الهولندي المخضرم أرين روبن ولاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا عن نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال مواجهته مع ضيفه أيك أثينا اليوناني، الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما يحوم الشك بشأن مشاركة لاعب وسطه الكولومبي خاميس رودريغيز.

ويضاف غياب روبن وتياغو إلى الابتعاد الطويل للفرنسيين كينغسلي كومان وكورنتان توليسو.

وقال مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش: "بالنسبة لخاميس سنرى خلال التمرين الأخير (بعد ظهر الثلاثاء)، مدى المشكلة في ربلة الساق".

ويمكن للشاب غنابري اللعب بدلاً من روبن، فيما لعب يوشوا كيميش أخيراً في الوسط الدفاعي لتعويض غياب تياغو وتوليسو.

وبحال غياب خاميس، سيتغير الرسم الهجومي لبايرن، لكن بمقدور كوفاتش التعديل في تمركز توماس مولر، ليون غوريتسكا أو حتى البرتغالي ريناتو سانشيس.

ويحتاج بطل ألمانيا الذي يمر في فترة متذبذبة إلى فوز معنوي على الفريق الذي تخطاه ذهاباً بهدفين، وذلك قبل ثلاثة أيام من مواجهة القمة التي تنتظره في الدوري المحلي ضد بوروسيا دورتموند المتصدر.

وذكر كوفاتش أنّ كومان الذي تعرّض لإصابة قوية في كاحله في آب/أغسطس الماضي سيعاود اللعب في نهاية الشهر الجاري "كينغسلي لاعب رفيع المستوى (...) سيركض مجدداً غداً للمرة الأولى".



وتابع في مؤتمر صحافي عن اللاعب الذي تعرّض لاصابتين قويتين في شباط/فبراير وآب/اغسطس: "يشعر بحال جيدة، أفضل من الإصابة الأولى، نأمل في أن يجهز بشكل كامل نحو نهاية الشهر".