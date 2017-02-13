باريس سان جيرمان يفقد قائده أمام برشلونة

ولم يتم ضم قلب الدفاع البرازيلي الذي غاب عن الفوز 3-صفر على بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بسبب إصابة عضلية، لتشكيلة المدرب الإسباني أوناي ايمري الثلاثاء.

وتمّ ضم لاعب الوسط الأرجنتيني خافيير باستوري للتشكيلة بعد عودته للتدريبات عقب فترة ابتعاد طويلة بسبب الإصابة.

وفي وقت سابق اليوم قال إيمري إنّ فريقه مطالب بالتركيز على شيء واحد وهو التفوق في المواجهات الثنائية بين اللاعبين أمام برشلونة قبل مواجهة الغد .

وأوضح إيمري في مؤتمر صحفي الإثنين: "أهم شيء هو الفوز بالمواجهات الثنائية وإلا لن تعني الخطط أيّ شيء".

وخرج سان جيرمان بطل فرنسا من دور الثمانية في دوري الأبطال عامي 2013 و2015 على يد برشلونة الذي يبدو مرشحاً للفوز في المواجهة الجديدة.

وتابع المدرب الإسباني: "نعرف منافسنا جيداً وهذه ميزة لنا، هذه مناسبة مثالية للنادي من أجل التقدم للأمام".