بارترا يطمئن محبيه بشأن إصابته في "هجوم" دورتموند

وخضع بارترا، المنضم إلى دورتموند من برشلونة مقابل ثمانية ملايين يورو (8.49 مليون دولار) مع بداية الموسم الجاري، لجراحة بعد تعرضه لكسر في المعصم وإصابته بشظايا في الذراع.

وقال لاعب منتخب إسبانيا (26 عاما) عبر تطبيق إنستغرام: "مرحبا بالجميع. كما ترون أصبحت في حال أفضل بكثير".

ويظهر بارترا في صورة رافقت التعليق وقد غطت ضمادة معظم ذراعه الأيمن كما وضعت ضمادة أخرى حول المعصم الأيسر لكنه أشار بإصبع الإبهام للتأكيد على أنه في حالة جيدة.

وأضاف: "أشكر الجميع على الدعم وعلى الرسائل. كل الدعم لزملائي وكل المشجعين مع الفريق في مباراة الليلة".

وتأجلت المباراة إلى اليوم الأربعاء في استاد سيغنال إيدونا بارك.