بارترا يصف انفجارات حافلة دورتموند بأنها أسوأ تجربة في حياته

ونشر اللاعب صورة له، عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت (انستغرام)، وهو على سرير بالمستشفى وكتب بجوارها: " لا أريد أن أرى أحداً يتعرض لمثل هذه التجربة في العالم".

وأضاف: "الألم، الذعر وعدم التأكد مما يحدث أو إلى متى ستظل قائمة، كانت هذه أطول وأصعب 15 دقيقة في حياتي".

وأصيب بارترا بكسر في معصمه الأيمن وإصابات في يده، في الهجوم الذي تعرض له الفريق يوم الثلاثاء الماضي قبل مباراته أمام موناكو في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال بارترا إنّ صدمة الهجوم بدأت تخمد الآن وإنّه يريد العودة للتدريبات واللعب.

وذكر النادي هذا الأسبوع أن بارترا يتوقع غيابه لمدة أربعة أسابيع.