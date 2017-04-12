بارترا يخضع لعملية جراحية بعد حادث حافلة دورتموند

خضع اللاعب الإسباني مارك بارترا، مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، لعملية جراحية في اليد اليمنى، بعد إصابته بجرح قطعي بسبب الاعتداء، الذي وقع على حافلة فريقه الثلاثاء قبل دقائق من مباراته مع موناكو الفرنسي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال أحد المتحدثين باسم بوروسيا دورتموند في مؤتمر صحفي شهد حضور أفراد من الشرطة: "اللاعب تعرض لقطع في راحة اليد اليمنى وخضع لعملية جراحية في المستشفى".

ووصفت الجراح التي أصيب بها لاعب برشلونة السابق بـ "الخطيرة"، إلا أن المتحدث باسم النادي الألماني لم يكشف عن تفاصيل بشأن مدة التعافي، التي يحتاجها بارترا.