الشرطة أخرجت لاعبي بايرن من غرفة الحكام

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد على بايرن 4-2 مساء الثلاثاء في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وحسم ريال مدريد تأهله للدور قبل النهائي بالفوز على ضيفه بايرن 4-2 مساء الثلاثاء في مباراة حسمت بالوقت الإضافي في إياب دور الثمانية، وذلك بعد أن فاز الريال على بايرن في عقر داره 2- 1 ذهاباً يوم الأربعاء الماضي.

وأسفرت قرارات الحكم المجري فيكتور كاساي الذي أدار مباراة أمس حالة من الجدل كما أثارت احتجاجات لاعبي بايرن ميونيخ، بداعي أنه أخطأ في قرار منح أرتورو فيدال لاعب بايرن الإنذار الثاني وكذلك احتساب اثنين من أهداف الريال.

فقد أوضحت الإعادة التليفزيونية أن فيدال لم يرتكب خطأ يستحق الإنذار الثاني، خلال استخلاص الكرة من ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، وأن اثنين من الأهداف الأربعة للريال جاءا من موضع تسلل.

وكان فيدال قد احتج على منحه البطاقة الحمراء ورفض في البداية مغادرة الملعب خلال المباراة، وذكر برنامج "الشيرينغيتو" بالتليفزيون الإسباني أن اللاعب واصل احتجاجه بعد المباراة ودخل إلى غرفة تغيير ملابس الحكام برفقة زميليه روبرت ليفاندوفسكي وتياغو ألكانتارا.

وذكر الصحفي الاسباني خوسيه لويس سانشيز أن الأمر تطور حتى تدخلت الشرطة لإجلاء اللاعبين الثلاثة من غرفة الحكام.