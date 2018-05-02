الاحتفال بالقميص رقم 13 يستفز جماهير ليفربول

على الرغم من التعادل 2-2 الثلاثاء، تقدم الميرينغي 4-3 في مجموع المباراتين للوصول وبلغ النهائي الأوروبي الرابع في خمس سنوات فقط، وبعد صافرة النهاية قام لاعبو الفريق الملكي بتبديل قمصانهم الرسمية بأخرى طبع عليها عدد 13 وهو رقم يرمز الى عدد الالقاب التي سيجمعها ريال مدريد في حال فوزه في النهائي المقبل بكييف الذي على الارجح سيواجه فيه ليفربول الانكليزي اذا ما اكمل مهمته بنجاح الاربعاء امام روما.

الاحتفال بهذا القميص لم يرق "لجماهير الريدز" التي اعتبرت ان الامر مستفز وفيه "عدم احترام" لفريقهم كما وصفت لاعبي ريال مدريد بـ"المتعجرفين".

لكن مشجعي الفريق الملكي حاولوا توضيح الأمر مؤكدين ان هناك سوء فهم وقع في الجانب الانكليزي.

وقال أحد مشجعي ريال مدريد: "من المؤسف أنكم لا تفهمون اللغة الإسبانية. ما كتب على القميص هو ببساطة "دعونا نذهب إلى اللقب 13 ". لذلك لا يوجد غطرسة على الإطلاق".

وأضاف آخر: "محرج".. دعونا نذهب للـ 13 "التعبير عن الرغبة والإثارة والطموح".

وكتب ثالث: "إنه في الواقع يقول"،"دعونا نذهب للـ 13 ". والامر ليس غطرسة مثلما تدو للبعض في الوهلة الأولى ".

وخلص اخر إلى القول: "إنه يقول دعونا نذهب للـ 13. تحتاج إلى التأهل قبل أن تشعر بالضيق".