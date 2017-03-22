الاتحاد الأوروبي لن يوقف حكم مباراة برشلونة وباريس

وقال تشيفيرين خلال مؤتمر لكرة القدم في إستوريل البرتغالية "لن نقوم بإيقاف حكم تلك المباراة، فنحن لا نوقف الحكام".

وأضاف "عندما لا تسير الأمور بشكل جيد، نتناقش بالأمر، لكن لن نلجأ إلى الإيقاف على الاطلاق. الأمر كما لو قمتم بمعاقبة لاعب أهدر ركلة جزاء، في هذه الحال قد يصبح احتياطياً إذا لم ينجح في ترجمة العديد من ركلات الجزاء، لكن لا تقومون بإيقافه".

وكان باريس سان جيرمان وجه رسالة إلى تشيفيرين يشكو فيها من "ثغرات تحكيمية" خلال خسارته الساحقة على أرض برشلونة الإسباني 6-1 قبل أسبوعين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأهدر سان جيرمان تقدمه ذهاباً على أرضه 4-صفر، عندما خسر إياباً 1-6 بينها ثلاثة أهداف لبرشلونة في آخر 7 دقائق.

وأثارت قرارات الحكم الألماني دينيز أيتكين الكثير من الجدل خلال المباراة.