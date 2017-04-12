الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من المشاركة ضد ريال

وسيشكل غياب ليفاندوفسكي عن ذهاب الدور ربع النهائي ضربة قاسية لبايرن، لاسيما أن المهاجم البولندي يقدم موسماً رائعاً وهو سجل 38 هدفاً في جميع المسابقات، بينها سبعة في المسابقة القارية.

وتعرض ليفاندوفسكي لإصابة في كتفه السبت خلال المباراة التي فاز بها فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على غريمه دورتموند 4-1 في الدوري المحلي، ورغم ذلك أعلن أنه جاهز لمواجهة ريال مدريد في لقاء الأربعاء على "أليانز آرينا" لكنه اضطر للانسحاب من تمارين الثلاثاء بعد 20 دقيقة فقط على بدايتها.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية المباراة، قال أنشيلوتي أنه ينتظر وضع إصابة ليفاندوفسكي و"إذا كانت هناك أوجاع، فلن يلعب".

ومن المرجح أن يحتكم المدرب الإيطالي إلى توماس مولر لسد فراغ ليفاندوفسكي في مركز رأس الحربة، وذلك بعد أن تعافى بدوره من إصابة في كاحله أبعدته عن المباراتين الأخيرتين للنادي البافاري الذي يفتقد أيضاً قلب دفاعه الدولي ماتس هوملس لإصابته بأربطة كاحله، كما يحوم الشك حول مشاركته في لقاء الإياب في 18 الجاري.

وفي ظل غياب هوملس، يتوقع مشاركة جيروم بواتنغ والإسباني خافي مارتينيز في قلب الدفاع.