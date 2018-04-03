الإصابة تبعد ماتيب عن ليفربول حتى نهاية الموسم



ويأتي إعلان غياب ماتيب (26 عاماً) عشية مباراة القمة بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتعرّض المدافع الكاميروني إلى الاصابة في المباراة التي فاز فيها فريقه على كريستال بالاس 2-1 السبت في الدوري المحلي، وهو سيخضع إلى عملية جراحية في الفخذ.

وأعلن النادي في بيان: "تمكن ماتيب من لعب 90 دقيقة من المباراة، ولكن بعد تقييم حالة فخذه، تقرر إجراء جراحة لعلاج المشكلة".

أضاف: "من المرجح أن تنهي الجراحة موسم اللاعب".

وسيضيف غياب ماتيب إلى سلسلة من الإصابات في صفوف لاعبي ليفربول الذي عانى من غيابات العديد من لاعبيه البارزين خلال الموسم.

وينتظر المدرب الألماني للنادي يورغن كلوب تقييم حالة لاعب خط الوسط آدم لالانا الذي خرج مصاباً في رجله بعد دقائق من دخوله كبديل في مباراة كريستال بالاس، إضافة إلى معرفة وضع لاعبه الألماني إيمري جان الذي أبعدته الإصابة في الظهر، عن مباراتين وديتين لمنتخب بلاده في نهاية آذار/مارس الماضي، إضافة إلى مباراة كريستال بالاس.