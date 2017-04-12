الإحباط يغلب على الأمل في برشلونة

وخسر برشلونة أمام مضيفه يوفنتوس 0-3 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من البطولة الأوروبية ليصبح أمام مهمة صعبة في لقاء الإياب على ملعب "كامب نو" ، رغم أن الملعب نفسه شهد عودة تاريخية لبرشلونة عندما تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي 6-1 إياباً بعد أن خسر أمامه 0-4 ذهاباً في دور الستة عشر من النسخة الحالية للبطولة.

ونشرت صحيفة "دياريو سبورت" في صفحتها الرئيسية اليوم الأربعاء صورة لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة مرفقة بكلمة "المصلوب"، حيث يظهر المدرب وهو يمد ذراعيه في وضع يظهره عاجزا عن إيجاد الحل لتصحيح مسار الفريق.

وبات برشلونة بحاجة للفوز 4 -0 إياباً أمام يوفنتوس من أجل انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي وهو ما يبدو مهمة صعبة للغاية خاصة وأن يوفنتوس لم يتلق سوى هدفين حتى الآن خلال مشواره بالبطولة.

ونشرت صحيفة "البايس" عنواناً ذكرت فيه "برشلونة منتهية صلاحيته أمام يوفنتوس متجدد".

وساد اعتقاد بأن مجموعة العروض المتواضعة التي قدمها برشلونة خارج أرضه هذا الموسم تعد مؤشراً لمشكلات أكثر عمقاً بالنادي الكتالوني.

وخسر برشلونة أمام مضيفه ملقا 0-2 مساء السبت في الدوري الإسباني كما خسر أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونا 1-2 في أذار/مارس الماضي إلى جانب هزيمته على ملعب باريس سان جيرمان 0- 4 قبل أربعة أسابيع في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال.

وفي المباريات الكبيرة التي خاضها برشلونة خارج ملعب "كامب نو" هذا الموسم، أمام مانشستر سيتي الإنكليزي وسان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، اهتزت شباك الفريق الكتالوني بعشرة أهداف ولم يسجل سوى هدف واحد.