اشتدي يا أزمة تنفرجي.. قد أذن راموس بالفرج

انتهت موقعة السان باولو بين حامل اللقب ريال مدريد ومضيفه نابولي بتجديد فوز الضيف بـ 3-1، رغم أن مجريات المباراة كانت عكس النتيجة تماما، في ظل الوجه الشاحب الذي ظهر به رجال المدرب زيدان لولا تألق المدافع القناص سيرجيو راموس.

قد يكون ما على الورق مخالفا تماما للذي جرى بالأمس على ملعب السان باولو، لكن الحقيقة هي أن الريال ظهر في ثوب الفريق الضعيف أمام نابولي وخاصة في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف البلكيجي ميرتنز.

ويقر متابعو نادي العاصمة أن قائد الفريق يظهر بثوب البطل كلما اشتدت الأزمة على ريال مدريد، وأكبر الشواهد على ذلك هدف الحياة الذي منحه لعشاق نادي العاصمة أمام رجال سيميوني في نهائي ملعب النور بلشبونة، والذي كان سببا رئيسا في تتويج الريال باللقب العاشر الذي انتظره النادي الملكي لمدة 12 سنة.

ورغم أنها ليست الأولى لراموس، إلا أنها كانت بداية حقيقية ليلبس اللاعب السابق للفريق الأندلسي ثوب البطل الحقيقي وقت أزمات الريال، فكرر ذلك في مراكش وميلان وتروندهايم في هدف التعادل أمام فريقه السابق في الأنفاس الأخيرة من المباراة، قبل أن يكررها ويسجل التعادل على برشلونة في كلاسيكو الكامب نو هذا الموسم، وهو التعادل الذي صنع فارقا كبيرا في مواصلة سلسلة انتصارات ريال مدريد.

هذا وقد ثبت راموس نفسه كبطل الأزمات بالنسبة للريال بعد مباراة السان باولو في إياب دور الثمن نهائي أمام رجال ساري، ففي ظل الغياب التام للـ BBC وتشتت الوسط خاصة مع الضغط الكبير على مودريتش من لاعبي وسط نابولي، وضياع كاسيميرو في أحيان كثيرة والارتباك الواضح في دفاع الريال بداية من مارسيلو، وجد الريال نفسه في ورطة وحرج كبيرين، خاصة بعد شوط أول صنع فيه الريال فرصة وحيدة سانحة كانت بانفراد لرونالدو أعاد فيه القائم الكرة من حيث أتت، ليجد الريال نفسه محتاجا للحظات بطولية من المدافع راموس، والذي لم يخيب ظن زملائه وارتقى لكرتين ثابتتين قضى بهما على كل أحلام لاعبي نابولي الذين أرادوا استغلال دعم جماهيرهم وقلب كل التوقعات بإقصاء حامل اللقب من هذا الدور المتقدم.