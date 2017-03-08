ارسنال فينغر : لقد نفذ رصيدكم

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لقد أصبحت مهمة ارسنال في الحياة : أن يتأهل لدوري الأبطال ثم يخرج من دور ال 16 بفضيحة من كثرة تكرارها .. خرجت من اطار الفضيحة لاطار المتوقع !!

خسر فريق أرسنال على ملعبه ووسط جماهيره أمام بايرن بنتيجة 5-1 ليخرج من البطولة بمجموع المباراتين 10-2 .

عندما تسمع أن البايرن سجل عشرة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة .. ستتوقع انه كان يلعب أمام فريق درجة رابعة !

الانهيار بعد خروج كوسيليني : مباراة الليلة هي نسخة طبق الاصل من مباراة الذهاب التي تقدم فيها الارسنال بهدف .. ثم خرج كوسيليني ليحدث انهيار كامل للارسنال !

لاعبو ارسنال يظهرون عاجزين تماما وكأنهم فريق هاوي ينهار بعد خروج لاعب أو طرد لاعب !

هذا فريق لا يمكن أن يكون بطلا .. لا يمكن أن يكون ندا للكبار أبدا !

شعار فينغر : الاستفادة ممنوعة !

فينغر هو المدرب الوحيد الذي لا يكتفي بأن رصيده الفني قد نفذ .. بل يزيد الامور سوءا بعدم التعلم من أخطاء الماضي .. ويزيد السوء سواءا بقرارات ساذجة كانها هدية ثمينة للخصوم !!

لا يمكن أن يقع فريق في العالم في نفس الاخطاء كل مباراة .. إلا اذا كان المدرب غبيا ولا يعي الدروس الماضية !

أي مدرب هاوي : سيعمل بعد طرد كوسيليني على غلق المساحات لعدم تكرار ما حدث في مباراة الذهاب حيث انهار الفريق بعد خروج كوسيليني !

لماذا التقدم بهذا الشكل المبالغ فيه وترك المساحات الفارغة ؟!

أخر المواسم : ارسنال يحتل المركز الاخير دائما في نتائج مواجهات الكبار في البريميرليج !!

أخر المواسم : الفريق أصبح يخسر بنتائج كارثية ومتكررة مثل 8-2 من اليونايتد و6-0 من تشيلسي و 5-1 ثلاث مرات متتالية من بايرن وغيرها !

من يقول أنه يخشى على أرسنال بعد رحيل فينجر يرتكب جريمة .. لأنه لا يوجد أسوء مما يقدمه فينجر رغم ما يمتلكه من أسماء !

حق البايرن : لا يمكن أن ننشغل ببلاوي ارسن فينجر وننسى البايرن الذي قدم مباراة كبيرة تظهر شخصية البطل .

قد يكون الخصم سيئا .. وأظهر بشكل أسوء منه .. أو بشكل فيه تخاذل وتهاون .. وبالتالي لن تكون النتيجة لصالحي !

لكن بايرن أرسل رسالة قوية لكل الخصوم وأثبت أن لاعبيه لديهم ثبات انفعالي كبير .. ولكن أتمن أن يعلم انشيلوتي أن ارسنال ليس دلالة على قوة بايرن .. فلو كان يلعب أمام سوانزي أو هال سيتي لوجد مقاومة أكبر .. ولوجد مدربا أكثر وعيا !!

لقطة المباراة : لن اقول أن لافتات جماهير ارسنال (ارحل فينغر) هي لقطة المباراة ... بل اختار لقطة اللامبالاة التي ظهر عليها سانشيز للمباراة الثانية على التوالي حيث ظهر وهو يضحك وفريقه خاسر !

هذه اللقطة تعني أحد أمرين :

1- محاولة من سانشيز لاجبار فينجر وادارة ارسنال على رحيله !

2- أو هي دلالة واضحة على أن العشوائية امتدت لما هو أكثر من العامل الفني .. اقصد السلبية والانهزامية وهي أخطر مشكلة في كرة القدم !!