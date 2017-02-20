إنييستا يكشف لنجم باريس سان جيرمان عن هوية خليفته

وفي مقابلة مع شبكة "فرانس بلو" الإذاعية الفرنسية، روى اللاعب الفرنسي بليز ماتويدي، نجم وسط ميدان باريس سان جيرمان، تفاصيل حوار دار بينه وبين قائد برشلونة خلال مباراة الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، كشف خلاله إنييستا عن وريثه الشرعي في ملاعب كرة القدم.

وقال ماتويدي: "عندما كان فيراتي على الأرض قلت له (إنييستا) هذا هو خليفتك، فقال لي نعم، أعتقد هذا".

وأسهب اللاعب الفرنسي في الإشادة بإنييستا، وأضاف قائلاً: "إنييستا لاعب استثنائي، لقد تقدم به العمر ولكنه يصنع أشياء عظيمة، إنه يتعافى من الإصابة ليعود في كامل قوته".