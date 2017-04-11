إنريكي يغضبه الحديث عن مستوى غوميز

وقال لويس إنريكي: "الأرقام التي حققها يوفنتوس طوال تاريخه رائعة وهو ما جعله يستحق التأهل لدور الثمانية لدوري الأبطال، لدينا نفس الهدف: تقديم مباراة كبيرة بغض النظر عن المنافس أو الملعب، التغلب على منافس بهذا الحجم سيكون أمراً صعباً دائماً".

ويستعيد الفريقان الإيطالي والإسباني في مباراتهما اليوم ذكريات نهائي دوري الأبطال، الذي جمع بينهما في 2015، عندما فاز برشلونة 3 - 1، وعن هذا تحدث لويس إنريكي قائلاً: "هذه المباراة لا علاقة لها بذلك النهائي، يوفي وبرشلونة يتمتعان بحالة جيدة ويتطلعان إلى التأهل".

وشدد لويس إنريكي على أهمية سيطرة لاعبيه على انفعالاتهم خلال المباراة، وأضاف قائلاً: "أعتقد أنه عندما تصل البطولة إلى هذه المرحلة وتبلغ أهمية المباريات ذروتها، يكون اللاعب حينئذ أكثر جاهزية لمواجهتها، المنافسة مثيرة للغاية وتحتاج إلى سيطرة أكبر من اللاعبين على دوافعهم".

وأعرب لويس إنريكي عن غضبه عند سؤاله عن اللاعب البرتغالي أندريه غوميز، الذي نال قدراً كبيراً من الانتقادات مؤخراً بسبب مستواه خلال الموسم الجاري.

واختتم إنريكي قائلاً: "يمكنه أن يكون أحد الحلول البديلة لبوسكيتس (المعاقب بالإيقاف)، يبدو الأمر لي مثير للشفقة ومؤسف عندما يتم تحميل لاعب واحد أو لاعبين أو أكثر مسؤولية الهزيمة، هذه رياضة جماعية، بالنسبة لي هذا التصور غير عادل، علينا جميعاً أن نحسن من أنفسنا، ولكن تحميل لاعبين معينين مسؤولية الهزيمة أمر مؤسف".