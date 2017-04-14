إنريكي: برشلونة قادر على تحقيق "معجزة" جديدة

اعتبر لويس إنريكي مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم الجمعة أن فريقه "قادر" على تحقيق إنجاز آخر أمام يوفنتوس الإيطالي في مباراة إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، على غرار ما فعله ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن النهائي.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي: "ليس لدي أي شك حول قدرة الفريق على قلب النتيجة. وفي الواقع، فإن المهمة أسهل بكثير مما كانت عليه أمام باريس سان جيرمان".

وكان برشلونة قلب تأخره أمام باريس سان جيرمان صفر-4 في بارك دي برانس في ذهاب ثمن النهائي، إلى فوز تاريخي 6-1 إيابا في كامب نو، وبات أول فريق يحقق إنجازا من هذا النوع في المسابقة.

وخسر النادي الكاتالوني أمام يوفنتوس صفر-3 في تورينو في ذهاب ربع النهائي الثلاثاء، وبات مطالبا بمعجزة جديدة على أرضه تتمثل في الفوز برباعية نظيفة الأربعاء المقبل لمواصلة مشواره، علما أن يوفنتوس يتمتع بأفضل دفاع في المسابقة.

وأوضح إنريكي: "أرى أن الفريق يتمتع بمعنويات جيدة. لقد تدربنا جيدا (الجمعة). أعتقد أن الفريق قادر"، مضيفا "في تورينو، سنحت لنا فرص لتسجيل هدف أو هدفين. المفتاح، كان هو الحظ. الفريق الخصم استغل أداءنا المخيب جدا في الشوط الأول".

وأردف إنريكي الذي يخوض موسمه الأخير كمدرب لبرشلونة: "يوفنتوس لا يتلقى الكثير من الأهداف ولكن يمكننا في أي حال خلق فرص للتسجيل أمامه. سنجازف لأنه لم يعد لدينا شيء نخسره".

وخلال حديثه، رفض إنريكي الانتقادات وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ تكتيكي في مباراة الذهاب.

وقال: "أنا المسؤول الأساسي عن كل أمر سيئ يحصل للفريق. إذا لم أكن قادرا على تمرير طريقتي في اللعب إلى اللاعبين، فهذا خطئي، ولكن في تورينو لم أخطئ في خطتي التكتيكية".

ويخوض برشلونة، ثاني ترتيب الدوري الإسباني، أسبوعا حاسما إذ يستضيف ريال سوسييداد السبت، ثم يوفنتوس الأربعاء، قبل أن يحل ضيفا على غريمه ريال مدريد المتصدر في "الكلاسيكو" الأحد المقبل.