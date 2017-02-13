إصابة ألونسو تقلق بايرن ميونيخ قبل مواجهة أرسنال

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، أُصيب في تدخل من زميله الدولي الإسباني خافي مارتينيز، وبدا متألماً من ركبته.

وأوضح النادي البافاري الذي يستقبل نظيره الإنكليزي الأربعاء على ملعبه "أليانز أرينا"، أن اللاعب نقل فوراً إلى غرف تبديل الملابس في إجراء احترازي، وأنه من المقرر أن يعاود التمارين الثلاثاء.

وفي حال عدم تمكن ألونسو من المشاركة في مباراة ثمن النهائي، سيضيف ذلك إلى معاناة بايرن مع الاصابات في صفوفه، إذ أنه سيخوضها في غياب مدافعه جيروم بواتينغ والفرنسي فرانك ريبيري اللذين يتعافيان من اصابة في الكتف والفخذ توالياً.

وستكون المباراة بين الناديين إعادة لثمن النهائي في 2013 و2014، عندما أقصى بايرن ميونيخ خصمه في المرتين، علماً أن آرسنال يحاول بلوغ الدور ربع النهائي بعدما أُقصي من ثمن نهائي المسابقة الأوروبية الأبرز في المواسم الستة الماضية.

وتقام مباراة الإياب على "استاد الامارات" في السابع من آذار/مارس.