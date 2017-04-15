إدارة دورتموند فكرت في الانسحاب من دوري الأبطال

وأوضح فاتزكه، في تصريحات نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية اليوم السبت: "فكرت لبرهة فيما إذا كنا نستطيع الانسحاب من البطولة. ولكن هذا كان سيصبح نصراً لمرتكبي الاعتداء".

وقال فاتزكه: إن الهجوم لم يكن موجها بالضرورة ضد نادي دورتموند، ولكنه كان موجها بشكل أكبر "لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

وأسفر الاعتداء بثلاث عبوات ناسفة على حافلة فريق دورتموند عن إصابة الإسباني مارك بارترا مدافع دورتموند وأحد رجال الشرطة.

وكان الفريق وقتها في طريقه لخوض مباراة الذهاب أمام موناكو الفرنسي في دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي.