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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

إجراءات تأديبية ضد ليفربول وروما بسبب شغب الجمهور

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اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراءات تأديبية بحق ليفربول الإنكليزي وروما الإيطالي بسبب الأحداث التي رافقت مباراتهما على ملعب أنفيلد في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

Reuters

 

وحسم ليفربول المباراة الأولى 5-2 في اجواء مشحونة وقد أدين صاحب الأرض بعد قيام أنصاره بإشعال الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات على أرض الملعب.

وهوجم أحد أنصار ليفربول ويدعى شون كوكس (53 عاماً) من قبل مشاغبي روما خارج أسوار ملعب أنفيلد قبل مباراة الذهاب حيث نقل إلى المستشفى ودخل في غيبوبة ولا تزال حاله حرجة.

وتم إيقاف اثنين من أنصار روما للاشتباه بقيامهما بهذا الجرم ما دفع بأسطورة روما فرانشيسكو توتي إلى مناشدة أنصار الفريق التحلي "بالروح الرياضية، حسن الضيافة والاحترام للخصم" وقد جرت مباراة الإياب في الملعب الأولمبي من دون حوادث تذكر.

وحسم روما المباراة الثانية 4-2 لكنه خسر 6-7 في مجموع المباراتين ليتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية ضد ريال مدريد الإسباني المقررة في كييف السبت المقبل.
 

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