أوجاع الكتف قد تُغيّب نجم بايرن عن مواجهة ريال

وطبقاً لما أوردته صحيفتا "تي زد" و"بيلد" الألمانيتان، ترك ليفاندوفيسكي تدريبات بايرن ميونخ عقب 15 دقيقة من بدايتها.

وتعرض المهاجم البولندي، هدّاف الدوري الألماني "بوندسليجا"، برصيد 26 هدفا، لكدمة في الكتف الأيمن خلال المباراة، التي فاز فيها بايرن ميونخ 4-1 على بوروسيا دورتموند يوم السبت الماضي.

ولم يخض ليفاندوفسكي تدريبات فريقه الجماعية أمس الاثنين، كما أنه تدرب لـ 15 دقيقة بحرص شديد اليوم قبل أن يغادر المران.

وأشارت "بيلد" إلى إن بايرن ميونخ يرغب في الدفع بمهاجمه البولندي لبعض الوقت في مباراة الغد، ولكنها أكدت في الوقت نفسه أن خطورة تفاقم الإصابة تفرض نفسها بشكل كبير.