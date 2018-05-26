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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

أهداف رونالدو لم تشفع" صلاح الأفضل "بعيونكِم"

لا شك أن كريستيانو رونالدو فاق جميع منافسيه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حتى منافسه الأوّل محمد صلاح لم يقدر أن يجاري "الدون" اوروبياً والأرقام خير دليل.

AFP


أيقونة ريال مدريد سجّل حتى الآن قبيل النهائي في كييف، 15 هدفاً من مجموع 79 تسديدة خلال اثنتي مباراة لعبها، كما أكرم زملاءه بتمريرتين حاسمتين.

أمّا صلاح، فلعب ذات العدد من المباريات مسجلاً 10 أهداف من 41 محاولة وأضاف 4 تمريرات حاسمة، وخاض ما مجموعه 899 دقيقة لعب.

ويسجل رونالدو ما معدله هدفاً كل 72 دقيقة في حين يسجل صلاح مرة كل 90 دقيقة، إلا أنّه يُحسب أنّ البرتغالي يسدد أكثر من المصري وهنا نجد أن الأخير أكثر فعاليّة وانتقاء للحظات التسديد.

ورغم كلّ هذا فإن آراء الجماهير والمشجعين صبّت لصالح النجم المصري الذي تفوق على البرتغالي وفقاً لما تشير الصورة البيانية أدناه والتي تعكس تصويت المشجعين حصراً.

 

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