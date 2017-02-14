أنشيلوتي يؤكد مشاركة ألونسو أمام أرسنال

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي للفريق قبل مباراة الغد، إن تشابي ألونسو تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الركبة. تدرب تشابي مع الفريق بدون أي مشاكل".

وفي المقابل، لن يستطيع الفريق الاعتماد على اللاعبين جيروم بواتينغ وفرانك ريبيري للإصابة إضافة لتوماس مولر الذي لا يمر حالياً بأفضل مستوياته.