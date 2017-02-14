دوري أبطال أوروبا
Reuters

أنشيلوتي يؤكد مشاركة ألونسو أمام أرسنال

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الألماني أن لاعب خط وسطه الإسباني تشابي ألونسو سيكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في مباراته أمام أرسنال الإنكليزي في ذهاب 16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي للفريق قبل مباراة الغد، إن تشابي ألونسو تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الركبة. تدرب تشابي مع الفريق بدون أي مشاكل".

وفي المقابل، لن يستطيع الفريق الاعتماد على اللاعبين جيروم بواتينغ وفرانك ريبيري للإصابة إضافة لتوماس مولر الذي لا يمر حالياً بأفضل مستوياته.

 

 
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