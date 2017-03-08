أنشيلوتي: "ركلة الجزاء أزالت الضغط علينا"

وقال أنشيلوتي بأن فريقه عانى ضغطاً كبيراً على مدى ساعة "حتى احتساب ركلة الجزاء في مصلحتنا، كان الأمر صعباً علينا".

أضاف "قدم لاعبو آرسنال عرضاً جيداً وارتكبنا أخطاء لا نرتكبها عادة. كانت مباراة غريبة والنتيجة لا تعكس ما حصل على أرضية الملعب (...) لا شك بأن ركلة الجزاء أزالت ضغطاً كبيراً عنا، لكن الأهم هو بلوغ الدور ربع النهائي".

وفي تصريح نقله موقع بايرن الرسمي قال ماتس هوميلز: "النتيجة لا تعكس مجريات المباراة قبل البطاقة الحمراء. هذا ما جعل المباراة تصبح لنا، في الشوط الأول كانت لنا العديد من الفرص ولكننا لم نستغلها، في النهاية عبرنا للدور القادم".