أليغري: حققنا هدفنا

وقال أليغري: "هدفنا في بداية الموسم كان الوصول إلى دور الثمانية على أقل تقدير وهذا هو ما حققناه".

وأضاف: "الآن سننتظر ما ستسفر عنه القرعة، سيتعين علينا أن نواجه فرقاً كبرى وعلينا أن نكون أفضل في الشوط الثاني بشكل مغاير عما قدمناه اليوم، حيث كنا أقل فاعلية في هذا الشوط".

ومن جانبه، أبدى نونو إسبريتو سانتو، المدير الفني لبورتو، أسفه لخروج فريقه من منافسات البطولة الأوروبية.

وقال سانتو: "البطاقة الحمراء كانت حاسمة، كما كان الحال في مباراة الذهاب أيضاً، دائماً ستظل الشكوك تراودنا بأننا كنا قادرين على التأهل إذا لعبنا بدون نقص خلال المباراتين".