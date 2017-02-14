ألونسو يعود لتدريبات بايرن ميونيخ قبل لقاء أرسنال

وانضم ألونسو لزملائه في حصة تدريبية استمرت مفتوحة لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام.

وكان ألونسو (35 عاماً) انسحب من تدريب الفريق الإثنين ولكن النادي ذكر أنّ ذلك كان مجرد إجراء احترازي.

وقد يفتقد بايرن جهود جناحه الفرنسي فرانك ريبيري الذي تعرض للإصابة قبل أسبوعين، ولم يتدرب مع الفريق اليوم حيث اكتفى بأداء التدريبات الفردية.

كما شارك المدافع جيروم بواتينغ الذي لم يخض أيّ مباراة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في تدريبات فردية مع اقترابه من العودة للمباريات.