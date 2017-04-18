ألونسو- أعرف ريال مدريد جيدا لكنه يملك لاعبين كبار

وقال ألونسو: "رغم معرفتي الكبيرة بلاعبي ريال لكن مع ذلك إيقافهم صعب، إنهم قادرون على إحداث تأثير كبير بأقل مجهود، وهذا من الصعب إخضاعه للسيطرة، أتمنى ألا يحالفهم الحظ في هذا اليوم".

ولعب ألونسو بين صفوف ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2009 و2014، أي خمسة مواسم كان فيها العقل المفكر للفريق الإسباني.

وفي عام 2014، وعلى خلاف كل التوقعات، قرر ألونسو الرحيل إلى فريق آخر قبل بداية الموسم.

وبعد أن توّج بلقب دوري أبطال أوروبا رحل ألونسو إلى بايرن ميونيخ، تحت قيادة المدير الفني السابق للفريق بيب غوارديولا.

وتحدث ألونسو عن عودته مجدداً إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، حيث قال: "لقد انتابني شعور مميز، لقد كان ملعبي طوال خمسة مواسم، استمتعت كثيراً وعشت أشياء عظيمة، أحمل له مشاعر ود خاصة".

وأضاف ألونسو، الذي أعرب عن ثقته بأن بايرن ميونيخ قادر على تعويض تأخره في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1: "إنها مباراة مميزة، لقد لعبت خمس سنوات هنا وأعرف الفريق واللاعبين جيداً".

وتابع اللاعب الإسباني، قائلاً: "أتينا ونحن متأخرون في النتيجة ولكننا لا نزال في الصورة، أتمنى أن نتمكن من تصحيح ما قمنا به على نحو غير صحيح".

وكان ألونسو (35 عاماً) قد أعلن أنه سيعتزل كرة القدم رسمياً في نهاية الموسم الجاري، مما يعني أن مباراة اليوم قد تكون الأخيرة له في البطولات الأوروبية الكبرى، كما هو الحال مع زميله وقائد فريق بايرن ميونيخ، الألماني فيليب لام، الذي سيعتزل أيضاً في نهاية الموسم.

وقال لام: "ليس لدي وقت لكي أفكر في أن هذه المباراة ستكون المباراة الكبيرة الأخيرة بالنسبة لي، أفكر فقط في الفوز، سنقدم كل شيء من أجل ألا تكون هذه المباراة هي آخر مبارياتنا الكبرى".