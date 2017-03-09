أربعون بالمئة من رواد beIN SPORTS توقعوا معجزة برشلونة

ونجح برشلونة الإسباني في تحقيق أحدث معجزات كرة القدم أمس الأربعاء بفوزه 6-1 على باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتأهل إلى ربع النهائي بعدما عوّض خسارته ذهاباً 4-0.

ونشر موقع beIN SPORTS مقالاً تحليلياً قبل قرابة 24 ساعة على انطلاق المباراة تحت عنوان خمسة شروط لتحقيق معجزة برشلونة أمام سان جيرمان ، تضمن سؤالاً في نهايته عن توقعات القراء لمصير اللقاء.

وجاء السؤال الذي تضمن ثلاثة خيارات للإجابة على النحو الآتي:

ما هو التوقع لنهاية لقاء برشلونة مع باريس سان جيرمان؟

تأهل برشلونة تأهل باريس سان جيرمان فوز برشلونة وتأهل باريس سان جيرمان

وبلغت نسبة المصويتين على السؤال ككل 3741 كانت الأغلبية منهم تتوقع انتصار برشلونة مع اختلاف طفيف في اسم الفريق المتأهل، وقد تصدر خيار تأهل برشلونة الترتيب بنسبة بلغت 40.92 بالمئة أمام فوز برشلونة وتأهل باريس سان جيرمان 38.97 وأخيراً تأهل باريس سان جيرمان الذي قد يرتبط بفوز الفريق الفرنسي أو تعادله بنسبة 20.10 بالمئة فقط.

وأغلق التصويت على السؤال الذي طرح لقرابة 24 ساعة فقط، في الساعة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، أي مع انطلاق صافرة البداية.

وكان برشلونة خارج البطولة حتى الدقيقة 88 حين كانت النتيجة تشير لتقدمه 3-1 لكن البرازيلي نيمار سجل هدفين (88 والثاني من ركلة جزاء 90+1) قبل أن يضيف سيرجيو روبيرتو هدف التأهل في اللحظات الأخيرة من اللقاء 90+5.

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