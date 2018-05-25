أداء رونالدو في دوري الأبطال: كيف جاءت تقييماتكم؟



سجل كريستيانو رونالدو خمسة عشر هدفاً مع ريال مدريد في دوري الأبطال هذا الموسم وهو يتصدر ترتيب الهدافين في المسابقة أمام محمد صلاح وفيرمينيو صاحبي العشرة أهداف لكل منهما.

كما تألق رونالدو في التسديد ليتصدر قائمة المسددين على المرمى برصيد 67 تسديدة انتهت بين هدف أو تصد من حراس المرمى أو لم تصب الخشبات أصلاً، فيما يأتي دزيكو ثانياً برصيد 40 تسديدة.

أما عموم محاولات رونالدو من ضمنها تلك التي اصطدت بالدفاع دون بلوغ طريقها نحو المرمى فبلغت 79 محاولة.

وبلغت دقة تمريرات رونالدو في 12 مباراة خاضها 80% مسجلاً 295 تمريرة صحيحة من أصل 364.

هذه عينة من الأرقام لنجم ريال مدريد رونالدو فيكف جاءت تقييمات زوار موقعنا لأداء "الدون"؟

فيما يلي نتائج آراء المشجعين لأداء رونالدو في دوري الأبطال هذا الموسم