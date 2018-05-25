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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

أداء رونالدو في دوري الأبطال: كيف جاءت تقييماتكم؟

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كان رونالدو على الموعد في مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث أبدع في أكثر من مباراة مع ريال مدريد مسجلاً 15 هدفاً، فكيف جاء تقييم الجماهير لنجم الملكي؟

beIN SPORTS


سجل كريستيانو رونالدو  خمسة عشر هدفاً مع ريال مدريد في دوري الأبطال هذا الموسم وهو يتصدر ترتيب الهدافين في المسابقة أمام محمد صلاح وفيرمينيو صاحبي العشرة أهداف لكل منهما.

كما تألق رونالدو في التسديد ليتصدر قائمة المسددين على المرمى برصيد 67 تسديدة انتهت بين هدف أو تصد من حراس المرمى أو لم تصب الخشبات أصلاً، فيما يأتي دزيكو ثانياً برصيد 40 تسديدة.

أما عموم محاولات رونالدو من ضمنها تلك التي اصطدت بالدفاع دون بلوغ طريقها نحو المرمى فبلغت 79 محاولة.

وبلغت دقة تمريرات رونالدو في 12 مباراة خاضها 80% مسجلاً 295 تمريرة صحيحة من أصل 364.

هذه عينة من الأرقام لنجم ريال مدريد رونالدو فيكف جاءت تقييمات زوار موقعنا لأداء "الدون"؟

فيما يلي نتائج آراء المشجعين لأداء رونالدو في دوري الأبطال هذا الموسم

 

 

 

 

 

 

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