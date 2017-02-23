أحاسيس خضيرة "الإيجابية" تمنح يوفنتوس لقب الأبطال!

وشارك البديلان ماركو بياتسا وداني الفيس ليسجلا هدفين ويكسرا مقاومة عشرة لاعبين من بورتو في ثلاث دقائق ونصف في الشوط الثاني بعد طرد اليكس تيليس لاعب صاحب الأرض في الشوط الأول.

وقال خضيرة رغم تأكيده أنّ المواجهة لم تحسم بعد إنّ لديه "شعوراً جيداً" حول فرص يوفنتوس في الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 1996.

وقال لاعب الوسط الألماني لشبكة بي.تي سبورت التلفزيونية: "في بعض الأوقات يكون لديك شعور ما، وفي هذا العام لدي شعور جيّد للغاية لكن للأسف هناك سبعة أو ثمانية فرق لديها نفس الشعور. يجب علينا العمل والتقدم إلى الأمام بتركيز شديد وأعتقد أننا يمكننا الوصول إلى هدفنا".

ونقل يوفنتوس متصدر الـ"كالتشيو" سيطرته المحلية إلى أوروبا وقدّم أداءً قوياً أمام بورتو لينهي سلسلة بلا هزيمة استمرت 20 مباراة لصاحب الأرض على ملعبه، لكنّ خضيرة يعتقد أنه من المبكر جداً الحديث عن حسم المواجهة.

وقال: "نعلم أنّ كرة القدم غريبة ويمكن حدوث أي شيء كما شاهدنا في مانشستر (عندما حوّل مانشستر سيتي تأخره مرتين ليفوز 5-3 على موناكو). المواجهة لم تحسم بعد".

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي ليوفنتوس خارج ملعبه ونجح في هز الشباك في آخر 23 مباراة في كل البطولات.

وقال خضيرة الفائز باللقب في 2014 مع ريال مدريد: "لعبنا 90 دقيقة بهدوء وصبر لذا فهذه نتيجة جيّدة قبل مباراة الإياب. من الصعب لعب 11 ضد عشرة لاعبين خاصة على هذا المستوى حيث من الصعب كسر حالة التعادل".

وتابع: "نجحنا في هز الشباك في وقت متأخر لكننا لم نفقد السيطرة على الإطلاق".

ويحل بورتو ضيفاً على يوفنتوس في مباراة الإياب يوم 14 مارس/آذار المقبل.