أتلتيكو مدريد – ليستر سيتي لقاء أول في الأبطال

والتقى الروخي بلانكوس مع الثعالب أول مرة رسمياً ذهاباً وإياباً في الدور الأول من كأس الكؤوس موسم 1961 و1962.

وانتهت المواجهة الأولى في 25-10-1961 بالتعادل 1-1، و وفاز أتلتيكو في الإياب بنتيجة (2-0) بتاريخ 15-11-1961.

وفي موسم 1997- 1998 من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي التي أصبحت لاحقاً الدوري الأوروبي التقى أتلتيكو في الدور الأول مع ليستر وفاز عليه 2-1 ذهاباً و2-0 إياباً. وكان نجمي أتلتيكو في ذلك الوقت البرازيلي جونينيو والإيطالي فيري.

يذكر أن أتلتيكو لم يخسر على أرضه من الفرق الإنكليزية من قبل (5 تعادلات و5 انتصارات)، وقد فاز في آخر 28 مباراة من أصل 34 خاضها على ملعبه فيسنتي كالديرون.