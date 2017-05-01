أبطال أوروبا: في ريال مدريد زيدان يغار من رونالدو

وقال زيدان الاثنين "لم أحظ بفرصة اللعب معه، لكنني لعبت ضده. احصاءاته مثيرة للإعجاب"، وذلك في إشارة إلى تخطي رونالدو عتبة المئة هدف في المسابقة الأوروبية الأبرز، خلال أياب الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونيخ الالماني في نيسان/أبريل.

أضاف الدولي السابق الذي دافع عن ألوان النادي الملكي الإسباني بين العامين 2001 و2006، "أتيحت لي فرصة اللعب مع رونالدو البرازيلي الذي كان أيضاً لاعبا استثنائياً. أغار بعض الشيء منهما لأنني لم أكن أسجل هذا الكم من الأهداف. كنت أمرر تمريرات حاسمة لكنني لم أملك الحاسة (التهديفية) مثلهما".

وتأتي تصريحات زيدان عشية استضافة ريال غريمه أتلتيكو في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي أحرز النادي الملكي لقبها العام الماضي على حساب النادي الاسباني نفسه.

والتقى الناديان أيضا في نهائي 2014 وربع نهائي 2015، حيث كان التفوق دائماً لصالح ريال.