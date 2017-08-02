أبطال أوروبا - سلتيك على بعد خطوة من دور المجموعات

وكان الفريقان تعادلا ذهاباً دون أهداف ليتأهل سلتيك إلى الدور القادم بفوزه بمجموع المباراتين 1-صفر.

في بقية المواجهات، تأهل كاراباغ (أذربيجان) على شيريف تيراسبول المولدوفي (2-1 ذهاباً وإياباً)، وسلافيا براغ التشيكي على حساب باتي بوريسوف البيلاروسي (1-صفر ذهاباً و1-2 إياباً)، وستيوا بوخاريست الروماني على حساب فيكتوريا بلزن التشيكي (6-3 ذهاباً وإياباً)، وكوبنهاغن الدنماركي على حساب فاردار المقدوني (4-2 ذهاباً وإياباً)، وأولمبياكوس اليوناني على حساب بارتيزان بلغراد الصربي (5-3 ذهاباً وإياباً)، وأستانا الكازاخستاني على حساب ليجيا فارشافا البولندي (3-2 ذهاباً وإياباً).

وبلغ يونغ بويز السويسري الدور ذاته على حساب دينامو كييف الأوكراني (1-3 ذهاباً و2-صفر إياباً مستفيداً من هدفه الذي سجله في الذهاب)، وريجيكا الكرواتي على حساب سالزبورغ النمساوي (1-1 ذهباً وتعادل سلبي إياباً)، وأبويل على حساب لودوغوريتس البلغاري (صفر-2 ذهاباً و1-3 إياباً)، وأبويل القبرصي على حساب فيتورول الروماني (صفر-1 ذهاباً و4-صفر إياباً بعد التمديد)، وإسطنبول باساكشهير التركي على حساب كلوب بروج البلجيكي (3-3 ذهاباً و2-صفر إياباً)، وسسكا موسكو الروسي على حساب أيك أثينا اليوناني (2-صفر ذهاباً و1-صفر إياباً)، وماريبور السلوفيني على حساب هافنارف الأيسلندي (1-صفر ذهاباً و1-صفر إياباً)، ونيس الفرنسي على حساب أياكس الهولندي (1-1 ذهاباً و2-2 إياباً).