أبرز اللاعبين الذين تنقلوا بين برشلونة ويوفنتوس

إعداد - مازن الريس

وقبل ساعات من مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة الإسباني ومضيفه يوفنتوس الإيطالي ينتظر داني ألفيش مدافع يوفي اللقاء بفريقه القديم بمشاعر خاصة، الأمر الذي دفعنا لذكر أبرز النجوم الذين لعبوا مع الفريقين، سواء بانتقال مباشر أو بعد الانتقال لأندية أخرى.

لاودروب

الدنماركي مايكل لاودروب الذي تنقل بين العديد من الأندية الكبرى ومرّ بيوفنتوس 1985 – 1989 ثم ببرشلونة 1989 – 1994، وتوّج بلقب الدوري الإسباني أربع مرات مع الأخير.

سورين

كان للأرجنتيني بابلو سورين الشرف باللعب مع يوفنتوس لموسم واحد فقط (95 – 96) كما مرّ ببرشلونة في 2003.

دافيدز

الأسطورة الهولندية إدغار دافيدز كان عنصراً مهماً في يوفنتوس (1997-2004) وأعير لبرشلونة في 2004.

زامبروتا

رحل من يوفنتوس إلى برشلونة في 2006 ولعب مع الفريق الإسباني حتى 2008 علماً أنّه انضم إلى يوفنتوس في 1999.

تورام

انتقل الفرنسي ليليان تورام من يوفنتوس إلى برشلونة في 2006 ولم يحقق ألقاباً مع برشلونة كتلك التي جاءت بقميص يوفنتوس بين (2001 و2006).

كاسيرس

الأوروغوياني مارتين كاسيرس لم يجد نفسه إطلاقاً في إسبانيا وخاصة مع برشلونة (2008-2011)، حيث أعير إلى يوفنتوس 2009 – 2010 ثم أعير من إشبيلية إلى بطل إيطاليا 2012 قبل أن ينضم للسيدة العجوز نهائياً في ذات العام، علماً أنّه رحل في 2016.

وكان الفرنسي تيري هنري والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش من الأساطير التي مرت على الفريقين ابتداءً ببطل الدوري الإيطالي، قبل أن تكون صفقة البرازيلي داني ألفيش هي الختام حالياً حين انتقل من برشلونة إلى يوفنتوس في الصيف المنصرم، لكنها لن تكون الأخيرة إطلاقاً.