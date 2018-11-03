ابانت لقطة تلفزيونية مهاجم الاهلي المصري وليد ازارو وهو يقوم متعمدا بتمزيق قميصه عقب حصوله على ركلة الجزاء الثانية لفريقه باحثا على ما يبدو على دليل يؤثر به على قرار الحكم الجزائري مهدي عبيد الذي اعلن عن ركلة جزاء لمصلحته اثر عملية شد تعرض لها الدولي المغربي من مدافع الترجي التونسي شمس الدين الذوادي.

وكان قميص ازارو سليما بعد عملية الشد واعلان الحكم عن ركلة جزاء لمصلحته لكنه تعمّد تمزيقه مستغلا توجه الحكم الى شاشة الفيديو للتاكد من صحة ركلة الجزاء او عدمها.

ووفق خبيرنا التحكيمي جمال الشريف فان الحكم ومعه حكام الفيديو جميعهم أخطأوا قبل سقوط ازارو في منطقة الجزاء عندما لم يعلنوا عن مخالفة للترجي وتوجيه بطاقة حمراء للمهاجم الدولي على اثر توجيهه لصفعة قوية لشمس الدين الذوادي خارج منطقة عمليات الترجي التونسي.

واثارت قرارارت الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف جدلا تحكيميا كبيرا بسبب ادائه المتذبذب واعلانه عن ركلتي جزاء وهميتين وفق الخبير التحكيمي لقنواتنا جمال الشريف.