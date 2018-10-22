موعد مباراة الترجي وبريميرو دي اغوستو

مواجهة الترجي وضيفه بريميرو دي اغوستو على ملعب رادس، يوم الثلاثاء، في تمام الساعة 19.00 بتوقيت مكة المكرمة، أي الساعة 17.00 بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وبريميرو دي اغوستو

مباراة الترجي وبريميرو دي اغوستو الانغولي بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD7.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة الترجي وبريميرو دي اغوستو على الانترنت وبجودة عالية من خلال beIN CONNECT.

التقديم الفني واخر اخبار الترجي

ستكون مباراة الترجي وبريميرو دي اغوستو مفصلية ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم حيث سيكون ممثل كرة القدم التونسية والعربية أمام حتمية تدارك تأخره ذهاباً بنتيجة (1-0)، ويمكنكم متابعة البث المباشر للقاء حصرياً عبر شاشات وخدمات beIN SPORTS المختلفة.

وسيسعى الترجي الذي استغنى مؤخراً عن خدمات مدربه خالد بن يحي والذي عوّضه بمساعده معين الشعباني، إلى لملمة أوراقه التي تشتتت بعد عدد من النكسات المتعاقبة، وسيكون التحدي كبيراً أمام فريق أنغولي منظم سيستهدف بكل جهوده حرمان العرب من نهائي خالص سيما أنّ طرفي نصف النهائي الثاني هما الأهلي المصري ووفاق سطيف، علماً بأنّ الفريق الأحمر كان قد فاز ذهاباً في القاهرة (2-0).

وشهدت آخر حصة تدريبية لفريق باب سويقة حضور عدد كبير من الجماهير على الرغم من أن المدرب الحالي معين الشعباني حاول فرض الـ"ويكلو" أي خوض الحصة التمرينية دون حضور الجماهير، كما شهدت الحصة أيضاً حضور نجم الدحيل القطري المصاب واللاعب السابق في صفوف الترجي، يوسف المساكني، وذلك لتقديم الدعم المعنوي لزملائه السابقين.

لمتابعة المزيد من التفاصيل عن المواجهة المرتقبة بإمكانكم الاطلاع على التقديم الفني