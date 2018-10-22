مباراة الأهلي المصري ومضيفه وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا تتابعونها بكل تفاصيلها مباشرة وحصرياً على قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت على beIN CONNECT.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف

مواجهة الأهلي ومضيفه وفاق سطيف على ملعب 8 مايو 1945، يوم الثلاثاء، في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 21.00 بتوقيت القاهرة و الساعة 20.00 بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف

مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD7.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف على الانترنت وبجودة عالية من خلال beIN CONNECT.

آخر أخبار الأهلي

أعلن الأهلي عن قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لخوض مباراة وفاق سطيف وضمت 20 لاعباً أبرزهم المخضرم أحمد فتحي الذي تدرّب مع الفريق مساء الأحد على أرضية ملعب 8 مايو، بعد أن أثيرت الشكوك بشأن قدرته على اللحاق بالمواجهة إثر الكدمة التي تعرض لها في تمارين القاهرة قبل السفر إلى الجزائر.

وسيغيب عن الأهلي خلال هذه المواجهة كل من مؤمن زكريا وأكرم توفيق وناصر ماهر الذين استبعدهم المدرب باتريس كارتيرون لأسباب فنية.

قائمة الأهلي أمام وفاق سطيف

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي - سعد سمير - صبري رحيل - أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - محمد هاني.

الوسط: وليد سليمان - حسام عاشور - عمرو السولية - هشام محمد - أحمد حمودي - إسلام محارب - كريم وليد "نيدفيد" - ميدو جابر - أحمد حمدي.

الهجوم: وليد أزارو - صلاح محسن - مروان محسن.