مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر ضمن دوري أبطال أفريقيا

الاهلي يبدأ حملته الأفريقية في مباراة اليوم مع زاناكو الزامبي في مرحلة دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا، دور ثمن النهائي، حيث يسعى لتسجيل فوز يتصدر به المجموعة الرابعة التي تضم الوداد البيضاوي المغربي والقطن الكاميروني.

وكان الوداد فاز أمس على ضيفه القطن ٢-٠ وتصدر بانتظار لقاء الأهلي علماً أن أول وثاني المجموعة يصعدان لدور الثمانية.

من المنتظر أن يقود هجوم المارد الأحمر الإيفواري سليمان كوليبالي فيما يتولى شريف إكرامي حماية الشباك المصرية.

ونظراً للعدد المحدد للجماهير التي تستطيع دخول الملعب، سيتسمر ملايين المصريين والعرب خلف شاشات التلفزة والأجهزة النقالة للمتابعة المباشرة. وستكون كالمعتاد beIN SPORTS على الموعد مع تغطية خاصة حصرية تصلكم أينما كنتم. تغطية استثنائية ومميزة لا تجدونها الا هنا.

موعد المباراة وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة مساء السبت ١٣ مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة ٢٠.٠٠ مساء بتوقيت مكّة المكرّمة أو ١٩.٠٠ بتوقيت القاهرة.

أين؟ يستقبل اللقاء استاد برج العرب في مدينة الإسكندرية.



شاهدوا البث المباشر عبر beIN SPORTS

تواكب قنواتنا المباراة بنقل مميز مباشر عبر HD 5. حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة حصرية ورسائل خاصة من الميدان.

ينطلق الاستوديو مباشرة على الهواء الساعة ١٩:١٥ بتوقيت مكّة أو الساعة ١٨:١٥ بتوقيت القاهرة.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

ولتبقوا على تماس مع الحدث أينما كنتم، يمكنكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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من سيعلق على المباراة ؟

وسيكون الزميل علي محمد علي مواكباً لانطلاق الحملة الأفريقية في دور المجموعات لفريق الأهلي، وهو سيتولى الإدارة الصوتية أو التعليق على المباراة بأدائه الممتع كالعادة والغني في آن بما يتضمنه من معلومات فنية وتحليلية معمقة تزيدكم علماً واطلاعاً بالمباراة.