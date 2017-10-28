الأهلي المصري يستضيف الوداد البيضاوي المغربي في استاد برج العرب أمام 50 ألف متفرج في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

بداية الشوط الثاني بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي

- نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الأهلي والوداد

43: رأسية النيجيري جونيور أجايي تمر برداً وسلاماً على حصون الوداد

16: الوداد يدرك التعادل برأسية محكمة من اللاعب أشرف بن شرقي

7: المغربي وليد أزارو يخطأ طريق الشباك وكرته تصطدم بالعارضة

2: مؤمن زكرياء يفتتح التسجيل لفريق الأهلي المصري من تصويبة رائعة

التشكيلة الأساسية: الاهلي المصري - الوداد البيضاوي





وصول الأهلي - الوداد إلى ستاد برج العرب

الاحصائيات الخاصة بالأهلي المصري والوداد البيضاوي

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