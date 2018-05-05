- الفريق الجنوب أفريقي يضغط باتجاه الوداد باحثاً عن التقدم.

- د 49 كاد الفريق الجنوب أفريقي صن داونز أن يسجل التقدم عن طريق الأوروغوياني سيرنيو لكن رأسيته علت العارضة.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

- د 36 كابتن الفريق المغربي إبراهيم النقاش يفوت على فريقه فرصة التقدم بتضييعه إنفراد تام.

- د 20 الوداد يعود بالنتيجة عن طريق لاعب خط الوسط إسماعيل الحداد الذي سجل رأسية قوية معلنا التعادل 1-1.

- د 13 تبديل اضطراري في صفوف الفريق العربي المغربي بدخول نعيم عرب مكان أمين عطوشي بسبب إصابة الأخير.

- د 8 أخطر فرصة للوداد من أجل التعديل جاءت سريعة برأس محمد أوناجم لكنها مرت بسلام على مرمى أصحاب الأرض.

- د 3 هدف مبكر جداً لصن دوانز سجله بالخطأ بدر كدرين في مرمى فريقه المغربي.

حامل اللقب بقيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي يمني النفس ببداية جيدة والدفاع عن اللقب بأمثل طريقة ممكنة.

وفي المجموعة ذاتها فاز حوريا الغيني على توغو بور التوغولي 2-1 في وقت سابق من اليوم السبت