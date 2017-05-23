مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا

مباراة الزمالك والاهلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لمنافسات دوري ابطال فريقيا لكرة القدم تستضيفها تونس على استاد الطيب المهيري وهي الأرض البديلة للفريق الليبي.

الزمالك حقق بداية رائعة في دوري ابطال افريقيا وهزم ضيفه كابس يونايتد ٢-٠ فيما خسر الاهلي امام اتحاد العاصمة الجزائري ٠-٣.

وينتقل اتحاد العاصمة الجزائري إلى زيمبابوي لملاقاة كابس يونايتد في الجولة ذاتها.

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موعد المباراة وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة مساء الثلاثاء ٢٢ مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة أو 20:00 بتوقيت القاهرة.

أين؟ يستقبل اللقاء الأهلي طرابلس الليبي على استاد الطيب المهيري في تونس.​

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تواكب قنواتنا المباراة بنقل مميز مباشر عبر HD 2. حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة حصرية ورسائل خاصة من الميدان.

ينطلق الاستوديو مباشرة على الهواء الساعة ٢٠:١٥ بتوقيت مكّة أو الساعة ١٩:١٥ بتوقيت القاهرة.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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من سيعلق على المباراة ؟

وسيصدح صوت الزميل عصام الشوالي في منازلكم او أي مكان تشاهدون منه ليكون مشهد القمة العربية على البساط الأفريقي مكتملاً وتام العناصر الفنية والتشويقية والتحليلية. متابعة لا مثيل لها تجدونها فقط مع beIN SPORTS.