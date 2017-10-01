إعداد: زاهر الحلو

ملخص واهداف مباراة الاهلي والنجم في الفيديو اعلاه

أهداف الاهلي والنجم الساحلي ذهاباً بمقاطع منفصلة

هدف الفوز للنجم الساحلي

الاهلي يعادل النتيجة

هدف التقدم للنجم الساحلي

تتجدد المواجهة التونسية المصرية التي تكررت كثيرا في الآونة الاخيرة، منتخبات وأندية، وهذه المرة من خلال مباراة الاهلي والنجم الساحلي في قمة مباريات اليوم في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم حيث كل الاحتمالات واردة بين عملاقين بلغا هذا الدور بكل جدارة.

تأهل الاهلي إلى نصف النهائي جاء بعد مخاض عسير مع الترجي، حيث تعادلا في الاسكندرية 2-2، ومن فاز الاهلي في لقاء العودة في رادس 2-1، بعد ان كان متأخراً 0-1 مع نهاية الشوط الأول ليعود من بعيد بفضل تألق ظهيره علي معلول صاحب هدف التعادل والتمريرة الحاسمة التي جاء منها الفوز.

أما النجم الساحلي فأقصى الاهلي طرابلس الليبي من ربع النهائي بالتعادل ذهاباً سلبياً وفوزه اياباً 2-0.

وكما مباراة الاهلي والترجي، من المتوقع الا تحسم القمة المرتقبة إلا مع الصافرة الختامية لمباراة الإياب، لكن دون شك نتيجة اليوم قد تسهل طريق أحد الطرفين نحو بلوغ النهائي.

نظريا يعد النجم الساحلي منافسا أصعب من الترجي، خصوصا أنه في جهوزية فنية وبدنية عالية، وهو أي الحضور اللياقي، خذل الترجي في ربع النهائي بعد أن كان مرشحاً للتأهل، إلا ان كثرة مشاركات الفريق الاساسي بين محليا وعربيا وقارياً، أنهكت اللاعبين الامر الذي ظهر جلياً في رادس.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة فورة تونسية منذ البداية ومحاولة استثمار زخم عاملي الارض والجمهور للتسجيل مبكراً، وهو أمر يدركه حسام البدري وقد شدد عليه حيث عادة ما تكون البدايات هي الأصعب.

تشكيلة الأهلي المرتقبة: شريف إكرامى، سعد سمير، رامى ربيعة، أحمد فتحى على معلول، عمرو السولية، حسام عاشور، وليد سليمان، عبد الله السعيد، وجونيور أجاى ووليد أزارو.

تشكيلة النجم المرتقبة: أيمن المثلوثي، حمدي النقاز، غازي عبد الرازق، رامي البدوي، عمر كوناتي، محمد أمين بن عمر، حمزة لحمر، أيمن الطرابلسي، عليه البريقي، الخليل بانجورا، عمرو مرعى.

فيما يلي تفاصيل مواجهة الاهلي والنجم الساحلي لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة اليوم الأحد الأول من أكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 20:30 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة.

أين؟ يستقبل الملعب الاولمبي في مدينة سوسة.

موعد البث المباشر لمباراة الاهلي والنجم الساحلي القناة الاستوديو المباراة HD 1 19:30 مكّة المكرّمة

18:30 توقيت القاهرة

17:30 توقيت تونس 20:30 مكّة المكرّمة

19:30 توقيت القاهرة

18:30 توقيت تونس

تواكب قنواتنا المباراة بنقل مباشر عبر HD 1. حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة حصرية ورسائل خاصة من الميدان.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

فلتبقوا على تماس مع الحدث أينما كنتم، يمكنكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast.

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من سيعلق على المباراة ؟

سيتولّى الزميلان رؤوف خليف وعلي محمد علي التعليق على القمة العربية الأفريقية، ويمكنكم الاختيار بالتبديل بين القناة الصوتية الاولى أم الثاتية، ما يضفي على المباراة نكهة خاصة تزيدها تشويقا وحماسة ورغبة بالمتابعة فقط عبر beIN SPORTS.