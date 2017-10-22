يواجه الاهلي المصري منافسه النجم الساحلي التونسي اليوم حيث متابعة البث المباشر متاحة حصرياً عبر beIN SPORTS. وستكون عين كل منهما على خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال افريقيا لمواجهة الوداد المغربي الذي تأهل على حساب اتحاد الجزائر.

بإمكانكم مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي التونسي اليوم مباشرة على قناة beIN SPORTS HD1 بتعليق عصام الشوالي ومحمد الكواليني. اضغط هنا للمشاهدة المباشرة.

أحداث المباراة

40 - المغربي وليد أزارو يستثمر عرضية معلول المميزة ويسجل الهدف الثالث للاهلي.

- صالح جمعه يصاب ويترك مكانه لوليد سليمان العائد من الاصابة.

22 - وليد أزارو يتمكن من اضافة الهدف الثانية للاهلي من رأسية رائعة.

17 - أولى محاولات النجم في المباراة كانت من أقدام البرازيلي أكوستا الذي اصطدمت تسديدته بالدفاع الاهلاوي.

- الدقائق العشرة الأولى شهدت سيطرة شبه مطلقة للاهلي المدعوم بقوة من جماهيره الغفيرة الحاضرة في ملعب برج العرب بالاسكندرية.

1 - منذ الدقيقة الأولى استطاع الدولي التونسي علي معلول منح التقدم للأهلي من ركلة حرة مباشرة.

تشكيلتا الفريقين

الاهلي

إكرامي – ربيعة – سمير – معلول – محمد هاني – السولية – زكريا – نجيب – صالح جمعه – أزارو – أجاي.

النجم الساحلي

البلبولي – النقاز – البدوي – بوغطاس – عبدالرزاق – بن عمر – طرابلسي – لحمر – البريقي – بنغورا – أكوستا.

اخبار الأهلي والنجم الساحلي

يدخل الاهلي مواجهة اليوم أمام النجم الساحلي بغيابات كبيرة في مقدمتها لاعب الارتكاز حسام عاشور بسبب الاصابة والظهير الأيمن أحمد فتحي بسبب الايقاف، في حين تحوم الشكوك حول مشاركة عبدالله السعيد بداعي الاصابة أيضاً.

من جهته يدخل النجم الساحلي المباراة بصفوف مكتملة إذ يعود إلى صفوفه مهاجمه البرازيلي دييوغو أكوستا الذي عاد من الايقاف.

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