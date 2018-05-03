مباراة الأهلي والترجي – معلومات البث المباشر

كيفية مشاهدة النقل والبث المباشرة لأهم مباريات دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي.

• البث المباشر لمباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي

• مباراة الأهلي والترجي متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 بدءاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة وسيعلق عليها الزميلين عصام الشوالي وأحمد الطيب.

• كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

تقديم المباراة

يستضيف الأهلي المصري فريق الترجي الرياضي التونسي في قمة عربية خالصة في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ووضعت القرعة عملاقي الكرة الإفريقية في المجموعة الأولى رفقة ناديي كامبلا سيتي الأوغندي وتاونشيب رولرز البوتسواني.

وستدور المواجهة المرتقبة يوم الجمعة في ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتوّج الأهلي المصري هذا الموسم بطلاً للدوري المصري للمرة 40 في تاريخه في المقابل نال الترجي الرياضي لقبه 28 في الدوري التونسي هذا الموسم.

ويعتبر الأهلي المصري الأفضل في القارة السمراء بتتويجه بطلاً لدوري الأبطال في 8 مناسبات كان آخرها في عام 2013 أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وتوّج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة في عام 2011 أمام الوداد البيضاوي المغربي.