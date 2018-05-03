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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي والترجي – معلومات البث المباشر

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0:40 دقيقة

البث المباشر لمباراة الأهلي المصري والترجي التونسي متاح حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS  وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

كيفية مشاهدة النقل والبث المباشرة لأهم مباريات دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي.

•    البث المباشر لمباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي 
•    مباراة الأهلي والترجي متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 بدءاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة وسيعلق عليها الزميلين عصام الشوالي وأحمد الطيب.
•    كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT

تقديم المباراة 

يستضيف الأهلي المصري فريق الترجي الرياضي التونسي في قمة عربية خالصة في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. 

ووضعت القرعة عملاقي الكرة الإفريقية في المجموعة الأولى رفقة ناديي كامبلا سيتي الأوغندي وتاونشيب رولرز البوتسواني. 

وستدور المواجهة المرتقبة يوم الجمعة في ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتوّج الأهلي المصري هذا الموسم بطلاً للدوري المصري للمرة 40 في تاريخه في المقابل نال الترجي الرياضي لقبه 28 في الدوري التونسي هذا الموسم. 

ويعتبر الأهلي المصري الأفضل في القارة السمراء بتتويجه بطلاً لدوري الأبطال في 8 مناسبات كان آخرها في عام 2013 أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي. 

وتوّج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة في عام 2011 أمام الوداد البيضاوي المغربي. 

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