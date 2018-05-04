البث المباشر لمباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي

- خالد بن يحي مدرب الترجي التونسي يجري تبديلا اضطراريا حيث دفع بيوسف البلايلي مكان هيثم الجويني المصاب.

- الخنيسي يستلم كرة داخل منطقة جزاء الاهلي وسدد بيمناه لكن الشناوي بشجاعة يتصدى ويمنع الترجي من التقدم في النتيجة.

- عمرو السولية يضطر للخروج بداعي الاصابة وتم تعويضه بمحمد هاني.

- الاهلي يواصل ضغطه المكثف على دفاع الترجي وهذه المرة عبر وليد سليمان الذي صوب بقوة من بعيد لكن كرته ذهبت بعيدة.

- مروان محسن يخفق في تحويل تسديدته اليمينية الى هدف لمصلحة الاهلي رغم موقعه الجيد.

تهديد أول على مرمى الفريق التونسي من مروان محسن! #CAFCL pic.twitter.com/Bq8kBNKH3w — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 4, 2018

وجه الحكم السنغالي انذارين ضد سليمان من الاهلي وكوليبالي من الترجي

- في اول فرصة جدية للاهلي المصري، فوت الجنوب افريقي باكاماني على نفسه امكانية افتتاح النتيجة عندما توغل سريعا من الجهة اليسرى لدفاع الترجي وسدد بقوة فوق مرمى الحارس بن شريفية.

-في استاد برج العرب بالاسكندرية، الحكم السنغالي مالانغ ديديو يعطي اشارة انطلاق القمة الكبيرة بين الاهلي المصري وضيفه الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.

مباراة الأهلي والترجي متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 بدءاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة وسيعلق عليها الزميلين عصام الشوالي وأحمد الطيب، كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

تشكيلة الاهلي الاساسية

تشكيلة الترجي الاساسية

تقديم المباراة

يستضيف الأهلي المصري فريق الترجي الرياضي التونسي في قمة عربية خالصة في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ووضعت القرعة عملاقي الكرة الإفريقية في المجموعة الأولى رفقة ناديي كامبلا سيتي الأوغندي وتاونشيب رولرز البوتسواني.

وستدور المواجهة المرتقبة يوم الجمعة في ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتوّج الأهلي المصري هذا الموسم بطلاً للدوري المصري للمرة 40 في تاريخه في المقابل نال الترجي الرياضي لقبه 28 في الدوري التونسي هذا الموسم.

ويعتبر الأهلي المصري الأفضل في القارة السمراء بتتويجه بطلاً لدوري الأبطال في 8 مناسبات كان آخرها في عام 2013 أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وتوّج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة في عام 2011 أمام الوداد البيضاوي المغربي.