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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي يقسو على وفاق سطيف ويهزمه برباعية

من قبل
1:45 دقيقة

انطلاقة قوية لمازيمبي في دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

حقق مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية فوزاً صريحاً على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

أقيمت المباراة السبت على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي، وافتتح التسجيل مالانغو نغيتا لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة قبل أن يتعادل شمس الدين نساخ لسطيف في الدقيقة 12.

وسريعاً ما أعاد نغيتا التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 23 من ركلة جزاء ثم أضاف إيليا ميشكاك الهدف الثالث لمازيمبي في الدقيقة 63، قبل أن يختتم أصحاب الأرض التسجيل عن طريق ناثان سيناكالا من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

بذلك تصدر مازيمبي ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وجاء في المركز الثاني كل من الدفاع الحسني الجديدي ونادي مولودية الجزائر برصيد نقطة لكل منهما وكان الفريقان قد تعادلا في انطلاق مباريات المجموعة (1-1) في الجزائر.

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