دوري أبطال أفريقيا: الوداد البيضاوي المغربي يبلغ النهائي

وفي المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، منح وليد الكرتي الأسبقية للوداد البيضاوي (26)، وفي الشوط الثاني ضاعف أشرف بنشرقي النتيجة (54)، وبعده بدقيقة طرد الحكم لاعب الوداد أمين عطوشي.

واستطاع اتحاد الجزائر تقليص الفارق عبر ايوب عبد اللاوى (68) لكن بن شرقي عاد وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (90+3).

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وسيواجه الوداد البيضاوي الذي تأهل للمرة الثالثة الى نهائي هذه المسابقة الفائز من مواجهة برج العرب بين الأهلي المصري أو النجم الساحلي التونسي الأحد.

ويقام النهائي بنظام الذهاب والاياب في 27 اكتوبر والثالث من نوفمبر.

