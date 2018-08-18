في المجموعة الثانية، حقق الدفاع الحسني الجديدي المغربي فوزه الأول على حساب ضيفه مولودية الجزائر 2-صفر على ملعب العبدي، بهدفي بلال الميغري (29) والتنزاني سيمون مسووا (75).

وتساوت ثلاثة أندية بخمس نقاط هي الدفاع الحسني ومولودية الجزائر ووفاق سطيف.

ويلعب في الجولة الأخيرة مازيمبي الكونغولي الديموقراطي (11 نقطة) الذي ضمن تأهله سابقا مع الدفاع الحسني ومولودية مع وفاق سطيف.

وفي المجموعة الرابعة، تألق مع زيسكو، الفائز على مباباني سوالوز السوازيلاندي 3-صفر، المهاجم لازاروس كامبولي الذي سجل ثلاثية "هاتريك" في غضون خمس دقائق (39 و40 و43). وغاب عن زيسكو أربعة لاعبين أساسيين بسبب مشكلات في تأشيرات الدخول والإصابة.