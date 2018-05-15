الوداد يكتسح توغو بور في دوري أبطال أفريقيا

حقق الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب فوزاً كبيراً على ضيفه توغو بور التوغولي بثلاثة أهداف دون رد مساء الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

سيطر الوداد على المباراة منذ بدايتها حيث أحرز هدفين في العشر دقائق الأولى عن طريق محمد أوناجم في الدقيقة الثانية ثم أضاف نعيم أعراب الهدف الثاني في الدقيقة السادسة قبل أن يحرز محمد ناهيري ثالث أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 57.

بذلك ارتقى الوداد لصدارة المجموعة برصيد أربع نقاط علما بأنه كان تعادل في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما.

ويلتقي ماميلودي خارج ملعبه الثلاثاء القادم مع فريق حوريا الغيني ضمن المجموعة ذاتها.