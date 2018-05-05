وسجل للفريق صاحب الأرض لاعب الوداد بدر كدرين خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 3، لكن اسماعيل الحداد عادل للوداد في الدقيقة 20.

وفي المجموعة ذاتها فاز حوريا الغيني على توغو بور التوغولي 2-1 في وقت سابق من اليوم السبت.



وكان صن داونز توج بلقب نسخة 2016 بفوزه على الزمالك المصري، فيما نال الوداد البيضاوي لقب النسخة الاخيرة على حساب الاهلي المصري، علما بان الفريق المغربي تخطى صنداونز في ربع النهائي بخسارته امامه صفر-1 ذهابا في بريتوريا وفوزه عليه بالنتيجة ذاتها ايابا في الدار البيضاء قبل ان يحسم بطاقته بركلات الترجيح 3-2.

فيما يلي تفاصيل من المباراة:

- نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، نتيجة ليست سيئة لحامل اللقب خارج أرضه مع فريق قوي

- الفريق الجنوب أفريقي يضغط باتجاه الوداد باحثاً عن التقدم.

- د 49 كاد الفريق الجنوب أفريقي صن داونز أن يسجل التقدم عن طريق الأوروغوياني سيرنيو لكن رأسيته علت العارضة.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

- د 36 كابتن الفريق المغربي إبراهيم النقاش يفوت على فريقه فرصة التقدم بتضييعه إنفراد تام.

- د 20 الوداد يعود بالنتيجة عن طريق لاعب خط الوسط إسماعيل الحداد الذي سجل رأسية قوية معلنا التعادل 1-1.

- د 13 تبديل اضطراري في صفوف الفريق العربي المغربي بدخول نعيم عرب مكان أمين عطوشي بسبب إصابة الأخير.

- د 8 أخطر فرصة للوداد من أجل التعديل جاءت سريعة برأس محمد أوناجم لكنها مرت بسلام على مرمى أصحاب الأرض.

- د 3 هدف مبكر جداً لصن دوانز سجله بالخطأ بدر كدرين في مرمى فريقه المغربي.

حامل اللقب بقيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي يمني النفس ببداية جيدة والدفاع عن اللقب بأمثل طريقة ممكنة.