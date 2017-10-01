في أولمبي سوسة، تقدّم النجم بهدف علية البريقي من تسديدة قوية من داخل المنطقة (16) ومن ثم تعادل الأهلي بفضل صالح جمعة الذي استغل خطأ فادحاً من المدافع زياد بوغطاس (66)، قبل أن يعود متوسط الميدان المتميز محمد أمين بن عمر لترجيح كفة صاحب الأرض بالهدف الثاني من قذيفة صاروخية (73).

وسيترقب الفريقان مواجهة العودة في مصر بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، حيث ستحسم هوية المتأهل إلى النهائي، مع العلم أنّ مواجهة نصف النهائي الأخرى التي جمعت اتحاد العاصمة الجزائري بالوداد البيضاوي المغربي انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

أحداث المباراة لحظة بلحظة

دق (90+5): أيمن الطرابلسي كاد يفاجئ الأهلي بالهدف الثالث من تسديدة قوية غير أنّ إكرامي كان موجوداً في المكان المناسب.

دق 73: أيقونة وسط الميدان محمد أمين بن عمر يرسل قذيفة صاروخية بعيدة المدى تستقر في المقص الأيسر لمرمى حارس الأهلي شريف إكرامي.

دق 69: زياد بوغطاس كان قريباً من معالجة هفوته الفادحة التي أتت بهدف التعادل، بتسجيل الهدف الثاني للنجم، غير أنّ رأسيته المتقنة التي جاءت بعد ركنية غازي عبد الرزاق، انحرفت قليلاً عن المرمى الأهلاوي.

دق 66: صالح جمعة يستغل خطأ فادح من المدافع المحوري زياد بوغطاس ويعدّل النتيجة للأهلي.

دق 62: علية البريقي كاد يسطع مجدداً بتسجيل الهدف الثاني لولا تألق الحارس شريف إكرامي الذي ردّ تسديدته القوية.

بداية الشوط الثاني

نهاية أحداث الشوط الأول

دق 36: وليد سليمان يستغل ارتباك دفاع النجم ومن تسديدة قوية كاد يعدّل النتيجة.

دق 27: في غياب التركيز، وليد أزارو يهدر فرصة هدف محقق رغم موقعه المناسب بعد أن تسلم كرة ذكية من أجايي.

دق 15: النجم يرد الفعل بقوة ومن توزيعة دقيقة لحمدي النقاز فشل دفاع الأهلي في التعامل معها تمكّن علية البريقي ومن تسديدة صاروخية من افتتاح باب التسجيل لصاحب الأرض.

دق 13: النيجيري جونيور أغايي في أول تهديد للأهلي المصري كاد يفتتح النتيجة غير أنّ تسديدته جاورت القائم الأيسر لحارس النجم أيمن البلبولي بسنتيمترات قليلة.

- بداية المباراة

تشكيلتا الفريقين

يدخل النجم الساحلي، الذي مرّ على حساب أهلي طرابلس الليبي (0-0 ذهاباً في برج العرب و2-0 إياباً في سوسة) مواجهة الذهاب في المربع الذهبي من دوري أبطال أفريقيا بأهداف عدة أهمها تخطي عقبة الأهلي المصري أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب لا سيما بعد أن نجح الأخير في إزاحة الترجي في الدور ربع النهائي بجدارة (ذهاباً 2-2 في الاسكندرية وإياباً 1-2 في رادس).

وسيكون ممثل الكرة التونسية، الذي توّج باللقب أمام الأهلي بالذات في 2007 على أرض القاهرة، أمام ضغط مضاعف هذه المرة على اعتبار أنه مطالب برد الاعتبار "رياضياً" لكرة بلاده أمام عملاق القارة السمراء الأهلي حامل الرقم القياسي للتتويج بلقب البطولة (8 مرات)، والذي لم يعد تألقه غريباً في تونس حيث تمكن من قلب الموازين في أكثر من مناسبة.

قمة مثيرة.. حتى على مستوى المواجهات المباشرة

بين النجم والأهلي حوارات غاية في الإثارة على الرغم من أنهما لم يتقابلا كثيراً على الصعيد القاري حيث تواجها في 8 مناسبات منها 4 لحساب دوري أبطال أفريقيا آل نصفها إلى التعادل وفاز كلا الفريقين في مباراتين.